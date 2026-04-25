Соскин заявил, что слова Туска о НАТО адресованы Киеву и Зеленскому, а не РФ

Ранее Туск вновь обрисовал апокалиптический сценарий для стран Балтии и Восточной Европы. Он заявил, что Россия якобы может атаковать страну — участницу НАТО не через годы, а уже в ближайшие месяцы. При этом премьер выразил сомнение в том, готовы ли США и сам альянс реально защитить Европу, если нападение всё же произойдёт.