В Сумскую область перебросили батальон теробороны из Киевской области

Ранее ВСУ потеряли возможность использовать трассу Сумы — Писаревка в Сумской области. В настоящее время дорога находится под огневым контролем российских операторов беспилотных летательных аппаратов. По этому логистическому маршруту велось снабжение подразделений ВСУ, которые ведут тяжёлые бои на позициях в нескольких десятках километров от областного центра.