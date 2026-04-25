В Сумскую область перебросили батальон теробороны из Киевской области

«Анализ публикаций украинских волонтёров показал, что на сумской участок фронта противник перебросил из Киевской области 135-й отдельный батальон территориальной обороны», — заявил источник.
Ранее ВСУ потеряли возможность использовать трассу Сумы — Писаревка в Сумской области. В настоящее время дорога находится под огневым контролем российских операторов беспилотных летательных аппаратов. По этому логистическому маршруту велось снабжение подразделений ВСУ, которые ведут тяжёлые бои на позициях в нескольких десятках километров от областного центра.
