Возобновить авиарейсы из Актобе в Оренбург предложил глава казахстанского региона

На мероприятии вице-министр транспорта Казахстана Жанибек Тайжанов рассказал, что в 2025 году железнодорожные перевозки с Оренбургской областью составили 6 млн тонн, с ростом на 23% по сравнению с 2024 годом. Также на 35% увеличился транзит грузов с российским регионом.