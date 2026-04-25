Возобновить авиарейсы из Актобе в Оренбург предложил глава казахстанского региона

АСТАНА, 25 апр — Sputnik. Казахстанская делегация посетила Оренбургскую область с рабочим визитом.

Источник: Sputnik.kz

В составе делегации: посол Казахстана в России Даурен Абаев, вице-министр транспорта Казахстана Жанибек Тайжанов, вице-министр просвещения Жайык Шарабасов, представители компаний «КТЖ» и «КазАвтоЖол». А также акимы Актюбинской и Западно-Казахстанской областей.

Во время рабочей поездки они встретились с губернатором региона Евгением Солнцевым. Как отметил Даурен Абаев, Казахстан во внешней торговле Оренбургской области занимает весомое место, и товарооборот с каждым годом растет.

«Номенклатура взаимной торговли обширная — от продукции топливно-энергетического комплекса до продовольственных товаров. Одним из флагманов энергетического сотрудничества является взаимодействие с Оренбургским газоперерабатывающим заводом», — сказал Посол. Также он подчеркнул важную роль Оренбургской области в сотрудничестве в сфере транспорта, особенно в контексте реализации коридора «Западная Европа — Западный Китай».

В ответ губернатор назвал Казахстан не только добрым соседом, но важнейшим стратегическим, экономическим партнером.

«Каждый четвертый товар во внешнем обороте региона поставляется в Казахстан, в прошлом году весь товарооборот между регионом и Республикой Казахстан увеличился на 16%. Я вижу огромный потенциал в нашем сотрудничестве», — заявил Евгений Солнцев.

На встрече аким Актюбинской области Асхат Шахаров предложил возобновить авиасообщение «Актобе-Оренбург».

По его словам, прямой рейс позволит сократить время в пути до 40−60 минут и станет важным фактором развития деловых, туристических и гуманитарных связей.

«Отдельно им был поднят вопрос модернизации пункта пропуска “Сагарчин”. Несмотря на развитие дорожной инфраструктуры с казахстанской стороны, сохраняются ограничения на российском участке, что приводит к заторам и снижению пропускной способности», — сообщили в акимате региона.

Также Шахаров предложил ускорить реконструкцию пункта, синхронизировать его работу с сопредельной инфраструктурой и внедрить цифровые решения, включая электронную очередь и предварительное декларирование. Это позволит сократить время пересечения границы на 30−50% и значительно увеличить товарооборот, подчеркнул аким.

На мероприятии вице-министр транспорта Казахстана Жанибек Тайжанов рассказал, что в 2025 году железнодорожные перевозки с Оренбургской областью составили 6 млн тонн, с ростом на 23% по сравнению с 2024 годом. Также на 35% увеличился транзит грузов с российским регионом.

Вице-министр просвещения Казахстана Жайык Шарабасов подчеркнул, что важным этапом сближения двух стран в гуманитарной сфере является реализация проекта по созданию совместных общеобразовательных школ на паритетной основе — казахстанско-российских в Казахстане и российско- казахстанских в России.

Кроме встречи в администрации Оренбургской области казахстанская делегация возложила цветы к Вечному огню и почтила память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.