Мелони раскритиковала идею пригласить Путина на саммит G20

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони 24 апреля раскритиковала решение пригласить Россию к участию в саммите G20.

Источник: AP 2024

«Я думаю, сейчас тот момент, когда мы просим его (президента РФ Владимира Путина. — Ред.) предпринять шаги навстречу, а не мы должны делать это по отношению к нему. Я думаю, пришло время потребовать этого от России», — приводит слова премьер-министра агентство ANSA.

При этом Мелони указала, что с прошлой недели не получала никаких сообщений от президента США Дональда Трампа.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин 23 апреля заявил, что Россия получила приглашение принять участие в саммите Группы двадцати, который пройдет в США 14—15 декабря. Он добавил, что пока состав российской делегации окончательно не определен.

Позднее в тот же день Песков сообщил, что решение о том, будет ли Путин принимать участие в саммите стран G20, пока не принималось. Он уточнил, что работа по линии Группы двадцати продолжается.

