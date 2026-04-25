Премьер Италии раскритиковала идею пригласить Путина на саммит G20: что она сказала

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приезд российского лидера на саммит «Большой двадцатки» в Майами мог бы быть полезным. Американский лидер сообщил, что на данный момент официальное приглашение направлено не было, однако напомнил, что Россия является членом G20, подчеркнув, что она будет приглашена к участию во встречах на уровне министров и лидеров. По данным инсайдера, глава Белого дома ясно дал понять, что участие России во всех встречах на предстоящей встречи в Майами приветствуется.