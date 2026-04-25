Премьер-министр Италии Джорджа Мелони негативно прокомментировала возможное участие президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки», который собираются провести в США.
В беседе с агентством Ansa глава итальянского правительства заявила, что сейчас наступил момент, когда именно европейские страны должны ожидать шагов со стороны Москвы. По ее мнению, инициатива по улучшению отношений должна исходить от российского руководства.
«Я считаю, что настал момент, когда именно мы должны просить его сделать шаги вперед. Я думаю, пора потребовать этого от России», — отметила итальянский премьер-министр, отвечая на вопрос о возможном участии российского лидера в саммите.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приезд российского лидера на саммит «Большой двадцатки» в Майами мог бы быть полезным. Американский лидер сообщил, что на данный момент официальное приглашение направлено не было, однако напомнил, что Россия является членом G20, подчеркнув, что она будет приглашена к участию во встречах на уровне министров и лидеров. По данным инсайдера, глава Белого дома ясно дал понять, что участие России во всех встречах на предстоящей встречи в Майами приветствуется.
В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент президент России не рассматривает возможность поездки на саммит G20. Представитель Кремля отметил, что Москва будет представлена на саммите «на должном уровне».
Тем временем глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х отметил, что Россия была частью «Большой двадцатки» всегда.
Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что Москва открыта к переговорам и нормализации отношений с другими странами на равноправной основе. Он подчеркнул, что диалог должен быть честным и без давления. На Западе, по его мнению, недостаточно учитывают позицию России и вопросы безопасности, однако дипломатическое взаимодействие со временем восстановится.