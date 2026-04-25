Радиосвязь на фронте улучшилась с уничтожением более 20 РЭБов ВСУ под Харьковом

Расчёты БПЛА группировки «Север» уничтожили более 20 станций РЭБ и системы радиолокационной разведки ВСУ под Харьковом, что улучшило связь и работу беспилотников на ряде участков. Об этом рассказал РИА «Новости» начальник огневого поражения с позывным Карта.

Источник: Life.ru

«Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожили более 20 станций радиоэлектронной борьбы боевиков ВСУ в Харьковской области. Кроме этого, были уничтожены системы радиолокационной и радиоэлектронной разведки», — рассказал солдат.

Операторы 11-го армейского корпуса выявляли позиции РЭБ с помощью воздушной разведки, затем координаты передавали на пункты управления. Удары наносились FPV-дронами на оптоволоконном управлении — они не подавляются средствами РЭБ.

Ранее в зоне боевых действий на Украине была уничтожена украинская кинопродюсер, кастинг-директор и военнослужащая Виктория Боброва с позывным «Цветок». Она служила офицером отделения коммуникаций в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде «Эдельвейс», названной в честь дивизии СС.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
