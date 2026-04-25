В МИД РФ ответили Гросу на предложение российскому послу «погулять»

До этого Гросу заявил, что Молдавия не будет высылать российского посла, но предложил ему пока «погулять» — верительные грамоты у дипломата до сих пор не приняли. Кстати, ранее Молдавия официально заявила о намерении покинуть СНГ в апреле 2027 года. Соответствующее уведомление уже направлено в Минск. В Кремле заявили, что Москва сожалеет о таком шаге молдавского правительства.