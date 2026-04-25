Фицо помешал Туску пошутить про отсутствие России на саммите ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо своим появлением не дал пошутить своему польскому коллеге Дональду Туску об отсутствии России на саммите Евросоюза (ЕС). Об этом 25 апреля пишет польское издание Onet.

Источник: Reuters

Уточняется, что выступая перед репортерами, Туск пытался пошутить, но был прерван на полуслове вошедшим в помещение Робертом Фицо.

«Нет, нет, это была шутка», — приводит издание слова Дональда Туска, который пытался оправдаться после неловкого момента.

Во время беседы с журналистами на Кипре польский премьер подчеркнул, что впервые за многие годы на встрече не было никого, кто представлял бы интересы России.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 24 апреля заявил, что Туск будет умолять Россию о поставках энергоресурсов.

Новость дополняется.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
