Фицо помешал Туску пошутить про отсутствие России на саммите ЕС

Уточняется, что выступая перед репортерами, Туск пытался пошутить, но был прерван на полуслове вошедшим в помещение Робертом Фицо.
«Нет, нет, это была шутка», — приводит издание слова Дональда Туска, который пытался оправдаться после неловкого момента.
Во время беседы с журналистами на Кипре польский премьер подчеркнул, что впервые за многие годы на встрече не было никого, кто представлял бы интересы России.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 24 апреля заявил, что Туск будет умолять Россию о поставках энергоресурсов.
