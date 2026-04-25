Аналитик Тимонин: Европа потеряет почти треть СПГ из России из-за новых санкций

Совет ЕС еще в январе утвердил поэтапный отказ от российского газа, а с 25 апреля официально вступил в силу запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России по краткосрочным контрактам.
В результате Европа лишится примерно трети всех закупаемых у России объемов СПГ, поскольку именно 30% поставок приходится на краткосрочные и спотовые контракты, пояснил РИА Новости старший менеджер консалтинговой компании «Имплемента» Иван Тимонин. Оставшиеся 70% идут по долгосрочным соглашениям, которые пока разрешены.
По итогам 2025 года Россия занимала 13% в совокупном импорте СПГ стран Евросоюза. Эксперт отметил, что российский газ пока сохраняет заметное присутствие на европейском рынке, несмотря на последовательную политику Брюсселя по снижению зависимости. Полный запрет на импорт российского СПГ по долгосрочным контрактам начнет действовать с 1 января 2027 года, а на трубопроводный газ — с 17 июня 2026 года по краткосрочным договорам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
Как писал KP.RU, 23 апреля Евросоюз ввел уже 20-й по счету пакет антироссийских санкций. В альянсе намеренно сделали его урезанным, рассчитывая, что собственная экономика не пострадает. Тем не менее последствия для самого Евросоюза оказались многократно серьезнее, чем для России.