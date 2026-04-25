Аналитик Тимонин: Европа потеряет почти треть СПГ из России из-за новых санкций

По итогам 2025 года Россия занимала 13% в совокупном импорте СПГ стран Евросоюза. Эксперт отметил, что российский газ пока сохраняет заметное присутствие на европейском рынке, несмотря на последовательную политику Брюсселя по снижению зависимости. Полный запрет на импорт российского СПГ по долгосрочным контрактам начнет действовать с 1 января 2027 года, а на трубопроводный газ — с 17 июня 2026 года по краткосрочным договорам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.