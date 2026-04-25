Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. У трапа самолета его встретил председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ён Вон, сообщает пресс-служба Госдумы.
По поручению президента России Владимира Путина 26 апреля Володин примет участие в торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Этот музей посвящен мужеству корейских солдат, которые принимали участие в освобождении Курской области от неонацистов. Также в программе визита председателя Госдумы запланированы встречи с коллегами из парламента КНДР.
Ранее KP.RU сообщал, что министр внутренних дел Владимир Колокольцев встретился в Пхеньяне с министром общественной безопасности КНДР генерал-полковником Пан Ду Собом. Российская сторона поблагодарила северокорейское руководство за поддержку спецоперации и участие военных КНДР в освобождении Курской области. Колокольцев подчеркнул, что бойцы КНДР сражались плечом к плечу с российскими военнослужащими, и Россия высоко ценит их подвиг. Президент Владимир Путин также ранее поблагодарил подразделения КНДР, отметив, что корейские бойцы сражались наряду с российскими бойцами.