Фицо не дал Туску пошутить о «русских» на саммите ЕС — он только «нервно моргнул»

Туск попытался сделать ироничное замечание, но на заднем плане появился Фицо, известный пророссийскими взглядами. Польский премьер поприветствовал его, затем повернулся к журналистам и «нервно моргнул».
По мнению источника, изначально Туск явно хотел намекнуть на наличие стран с пророссийской позицией на саммите, но появление словацкого коллеги заставило его оправдываться за неудачную шутку.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что уже в ближайшие месяцы Россия может атаковать одну из стран НАТО. По его словам, вероятность того, что в таком случае США и другие члены альянса встанут на защиту вызывает вопросы.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.