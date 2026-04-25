Фицо не дал Туску пошутить о «русских» на саммите ЕС — он только «нервно моргнул»

Появление премьер-министра Словакии Роберта Фицо помешало главе польского правительства Дональду Туску пошутить об отсутствии России на саммите ЕС — он был прерван и нервно моргнул. Об этом сообщает издание Onet.

Источник: Life.ru

Туск попытался сделать ироничное замечание, но на заднем плане появился Фицо, известный пророссийскими взглядами. Польский премьер поприветствовал его, затем повернулся к журналистам и «нервно моргнул».

По мнению источника, изначально Туск явно хотел намекнуть на наличие стран с пророссийской позицией на саммите, но появление словацкого коллеги заставило его оправдываться за неудачную шутку.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что уже в ближайшие месяцы Россия может атаковать одну из стран НАТО. По его словам, вероятность того, что в таком случае США и другие члены альянса встанут на защиту вызывает вопросы.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
