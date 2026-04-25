Жители Екатеринбурга рассказали о первом налете украинских БПЛА

Жилой дом в Екатеринбурге получил серьезные повреждения в результате ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Местные жители рассказали о разрушениях в квартирах, расположенных в радиусе поражения.

«Я живу на соседней улице. Взрывной волной окна выбило у нас на балконе и ещё часть треснула. Мой отец выходил на улицу, говорит, на первом этаже выбило тоже, и балкон на четвёртом», — поделилась с РИА Новости местная жительница, ставшая свидетелем последствий налета.

По словам очевидцев, удар по многоэтажке сопровождался мощным звуком, который был слышен далеко за пределами места происшествия. В настоящее время последствия инцидента ликвидируют экстренные службы, а жильцы пострадавшего здания были эвакуированы.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подтвердил факт нападения и сообщил о мерах по оказанию помощи людям. «В Екатеринбурге поврежден один многоэтажный жилой дом. К счастью, обошлось без жертв. На данный момент зафиксировано 6 обращений в службу скорой медицинской помощи. Среди обратившихся нет пациентов в тяжелом состоянии», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Атака произошла рано утром в субботу и стала первым случаем применения БПЛА по территории Свердловской и Челябинской областей. В Свердловской области был введен режим «Ковёр», который подразумевал закрытие воздушного пространства на всех высотах. По предварительным данным Telegram-канала Shot Екатеринбург был атакован украинскими дронами типа «Лютый». В Челябинской области попытка атаки на объект инфраструктуры была пресечена, разрушений там не зафиксировано. Всего за ночь средствами противовоздушной обороны было уничтожено 127 беспилотников.

