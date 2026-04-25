Министр по вопросам международного экономического сотрудничества Сербии Ненад Попович назвал свою страну единственной в Европе, которая не ввела и не собирается вводить санкции против «братской России». При этом глава ведомства отметил, что из-за таких действий Белград постоянно сталкивается с угрозами.
«Уже четвертый год мы единственная страна, которая не ввела санкции против Российской Федерации — единственная страна в Европе. И, конечно, из-за этого — постоянные угрозы по всем направлениям работы», — приводит ИС «Вести» слова министра.
Попович подчеркнул, что отсутствие санкций отвечает интересам как России, так и Сербии. По его словам, благодаря соглашению глав государств Белград получил «самую низкую цену на газ в Европе» и надежные поставки. Он обратил внимание, что на фоне «тектонических изменений» на энергорынке такие договоренности обеспечивают уверенность в будущем.
Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что Евросоюз постоянно давит на его страну, в первую очередь из-за невозможности противостоять России. По его словам, таким образом ЕС пытается продемонстрировать собственную силу хотя бы на ком-то.