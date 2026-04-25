Безэкипажные катера и подводные дроны: Как Иран кошмарит США в Ормузском проливе

Приказ президента США Дональда Трампа уничтожать любые иранские суда, устанавливающие мины в Ормузском проливе, натолкнулся на асимметричный ответ Тегерана — помимо традиционных мин Иран использует безэкипажные катера, подводные дроны и малые ракетные катера, способные парализовать корабли США. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Трамп ранее потребовал от ВМС действовать без колебаний и «с утроенной интенсивностью», а Тегеран сделал ставку на высокотехнологичные надводные и подводные дроны, которые наводятся на шум корабля и подрываются, а также на «москитный флот» с противокорабельными ракетами.

«Иран в состоянии блокировать Ормузский пролив в течение длительного времени, пока существует как государство», — подытожил эксперт в беседе с АиФ.

Ранее иранские СМИ сообщали, что бойцы Корпуса стражей исламской революции захватили судно Epaminondas, использовавшееся Соединёнными Штатами. За последние полгода этот корабль частенько бывал в американских портах.

