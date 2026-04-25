Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД России назвали фантазийными идеи посла Франции по Украине

Представления посла Франции в России Николя де Ривьера о возможности урегулирования украинского конфликта на базе инициатив «коалиции желающих» являются фантазийными. Об этом 25 апреля сообщили в МИД РФ.

Источник: AP 2024

В министерстве отметили, что дипломат в недавнем интервью озвучил оторванные от реальности оценки двусторонних отношений и представил «весьма искаженный взгляд» на кризис. В ведомстве подчеркнули, что ни Париж, ни другие страны Евросоюза (ЕС) сейчас не участвуют в переговорном процессе.

«Весьма фантазийными выглядят и представления Н. де Ривьера о возможности урегулирования украинского конфликта на основе предложений инициированной Францией “коалиции желающих”, призванных обеспечить интересы исключительно обанкротившегося киевского режима и его спонсоров из европейской “партии войны”, — говорится в сообщении Telegram-канала МИД.

По оценке российского внешнеполитического ведомства, действия Парижа и других европейских столиц направлены на срыв позитивных подвижек в рамках контактов с участием США. Вместо поиска компромиссов Франция пытается запускать параллельные инициативы, чтобы навязать их России в форме ультиматума. «Такой “недипломатический” подход, полностью оторванный от реальной ситуации на земле, изначально обречен на провал», — добавили в министерстве. В МИД резюмировали, что интервью посла наполнено западными штампами о российской агрессии. В ведомстве также напомнили, что статус «жертвы» для Украины используется французскими властями для оправдания собственной роли в срыве Минских соглашений.

Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне сообщил, что Запад объявил России открытую войну и использует киевский режим в качестве геополитического тарана.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европа не может одновременно поддерживать боевые действия на Украине и претендовать на участие в мирных переговорах. Захарова также назвала все разговоры Запада о мире камуфляжем, за которым скрывается желание дать передышку Вооруженным силам Украины (ВСУ) для перевооружения.

«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше