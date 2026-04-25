В МИД России назвали фантазийными идеи посла Франции по Украине

«Весьма фантазийными выглядят и представления Н. де Ривьера о возможности урегулирования украинского конфликта на основе предложений инициированной Францией “коалиции желающих”, призванных обеспечить интересы исключительно обанкротившегося киевского режима и его спонсоров из европейской “партии войны”, — говорится в сообщении Telegram-канала МИД.
По оценке российского внешнеполитического ведомства, действия Парижа и других европейских столиц направлены на срыв позитивных подвижек в рамках контактов с участием США. Вместо поиска компромиссов Франция пытается запускать параллельные инициативы, чтобы навязать их России в форме ультиматума. «Такой “недипломатический” подход, полностью оторванный от реальной ситуации на земле, изначально обречен на провал», — добавили в министерстве. В МИД резюмировали, что интервью посла наполнено западными штампами о российской агрессии. В ведомстве также напомнили, что статус «жертвы» для Украины используется французскими властями для оправдания собственной роли в срыве Минских соглашений.
Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне сообщил, что Запад объявил России открытую войну и использует киевский режим в качестве геополитического тарана.
В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европа не может одновременно поддерживать боевые действия на Украине и претендовать на участие в мирных переговорах. Захарова также назвала все разговоры Запада о мире камуфляжем, за которым скрывается желание дать передышку Вооруженным силам Украины (ВСУ) для перевооружения.