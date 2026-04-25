Рустам Минниханов открыл в Новом Кырлае обновленный музей Тукая

Раис Татарстана Рустам Минниханов открыл обновленный музейный комплекс Габдуллы Тукая в селе Новый Кырлай Арского района.

Источник: ИА Татар-информ

Экскурсию по литературно-художественной экспозиции для него, а также для губернатора Еврейской автономной области Марии Костюк провела директор музейного комплекса Алина Мухаметшина.

После осмотра экспозиции Минниханов напомнил, что, работая в Арском районе, участвовал в подготовке юбилейных мероприятий к 100-летию Тукая (в 1986 году).

«Музей изменился, похорошел», — отметил он.

Напомним, старт масштабной реконструкции был дан в 2021 году после встречи Минниханова также в Новом Кырлае с представителями татарской творческой интеллигенции. Тогда он поднял вопрос о состоянии музейного комплекса — чтобы 140-летие поэта музей встретил в достойном виде. Позже министр культуры Татарстана Ирада Аюпова пояснила, что обновленное пространство должно «дарить не только исторические факты, но и положительные эмоции».

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше