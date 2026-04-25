Рустам Минниханов открыл в Новом Кырлае обновленный музей Тукая

Экскурсию по литературно-художественной экспозиции для него, а также для губернатора Еврейской автономной области Марии Костюк провела директор музейного комплекса Алина Мухаметшина.
После осмотра экспозиции Минниханов напомнил, что, работая в Арском районе, участвовал в подготовке юбилейных мероприятий к 100-летию Тукая (в 1986 году).
«Музей изменился, похорошел», — отметил он.
Напомним, старт масштабной реконструкции был дан в 2021 году после встречи Минниханова также в Новом Кырлае с представителями татарской творческой интеллигенции. Тогда он поднял вопрос о состоянии музейного комплекса — чтобы 140-летие поэта музей встретил в достойном виде. Позже министр культуры Татарстана Ирада Аюпова пояснила, что обновленное пространство должно «дарить не только исторические факты, но и положительные эмоции».