La Repubblica: в ЕC опасаются, что Трамп может не приехать на саммиты G7 и НАТО

Как напоминает издание, глава саммита — президент Франции Эмманюэль Макрон — пытался ранее заручиться присутствием американского президента, передвинув на один день сроки проведения — с 14 июня, когда Трамп отмечает день рождения, на 15 июня. Это было до взаимной критики лидеров. Как напоминает газета, США направили приглашение президенту РФ Владимиру Путину на саммит Группы двадцати в Майами в декабре.
Неучастие в саммите «семерки» может повлечь последующий отказ Трампа приехать на встречу НАТО в Анкару в июле. Хотя турецкая сторона заверяет партнеров в присутствии Трампа, последние события, претензии США к союзникам по поводу отказа в помощи в Иране угрожают целостности формата, пишет издание.
Оно указывает на большое количество «трещин» внутри Североатлантического альянса, начиная с того, что Трамп назвал его «бумажным тигром». Еще одним знаком пренебрежения европейских лидеров стало то, что шеф Пентагона Пит Хегсет назвал все усилия Франции и Великобритании по «коалиции» в Ормузском проливе «бесполезной болтовней». «Все эти антиевропейские настроения подталкивают Трампа проигнорировать “семерку”, — пишет газета, напоминая, что в прошлом году американский лидер покинул саммит досрочно и без предупреждения.