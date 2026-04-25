Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

La Repubblica: в ЕC опасаются, что Трамп может не приехать на саммиты G7 и НАТО

РИМ, 25 апреля. /ТАСС/. Саммит Группы семи во Франции может пройти без личного присутствия президента США Дональда Трампа. Опасения, что его участие по видеосвязи приведет к еще большему отдалению западных союзников из-за международных кризисов обсуждались на неформальном саммите ЕС на Кипре, такое мнение выразила газета La Repubblica.

Источник: AP 2024

Как напоминает издание, глава саммита — президент Франции Эмманюэль Макрон — пытался ранее заручиться присутствием американского президента, передвинув на один день сроки проведения — с 14 июня, когда Трамп отмечает день рождения, на 15 июня. Это было до взаимной критики лидеров. Как напоминает газета, США направили приглашение президенту РФ Владимиру Путину на саммит Группы двадцати в Майами в декабре.

Неучастие в саммите «семерки» может повлечь последующий отказ Трампа приехать на встречу НАТО в Анкару в июле. Хотя турецкая сторона заверяет партнеров в присутствии Трампа, последние события, претензии США к союзникам по поводу отказа в помощи в Иране угрожают целостности формата, пишет издание.

Оно указывает на большое количество «трещин» внутри Североатлантического альянса, начиная с того, что Трамп назвал его «бумажным тигром». Еще одним знаком пренебрежения европейских лидеров стало то, что шеф Пентагона Пит Хегсет назвал все усилия Франции и Великобритании по «коалиции» в Ормузском проливе «бесполезной болтовней». «Все эти антиевропейские настроения подталкивают Трампа проигнорировать “семерку”, — пишет газета, напоминая, что в прошлом году американский лидер покинул саммит досрочно и без предупреждения.

G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше