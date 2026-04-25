США разрешили Венесуэле оплачивать услуги адвокатов Мадуро и его жены

Изначально суд в Нью-Йорке назначил Мадуро адвоката Дэвида Уикстрома, который представлял интересы брата экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса — Тони. В 2021-м его приговорили к пожизненному заключению в США по делу о незаконном обороте наркотиков. Однако Мадуро нанял адвоката Барри Поллака. Он в 2024 помог основателю сервиса WikiLeaks Джулиану Ассанжу заключить сделку с американскими властями и выйти на свободу.