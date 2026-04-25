США разрешили Венесуэле оплачивать услуги адвокатов Мадуро и его жены

Правительство США разрешило властям Венесуэлы оплачивать услуги адвокатов для президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, сообщает The New York Times со ссылкой на письмо прокурора Южного округа Нью-Йорка Джея Клейтона.
В письме указано, что Минфин США выдало измененные лицензии, которые позволяют адвокатам Мадуро и его супруги получать платежи от правительства Венесуэлы. В связи с этим защита временно отозвала ходатайство о снятии обвинительного заключения, так как оно стало «бессмысленным», отмечает газета.
Николас Мадуро вместе с первой леди Венесуэлы Силией Флорес были захвачены американским спецназом во время военной операции США 3 января. В Штатах супругов обвинили в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия.
Изначально суд в Нью-Йорке назначил Мадуро адвоката Дэвида Уикстрома, который представлял интересы брата экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса — Тони. В 2021-м его приговорили к пожизненному заключению в США по делу о незаконном обороте наркотиков. Однако Мадуро нанял адвоката Барри Поллака. Он в 2024 помог основателю сервиса WikiLeaks Джулиану Ассанжу заключить сделку с американскими властями и выйти на свободу.
В конце февраля Поллак потребовал суд прекратить уголовное преследование политика. Причина — США заблокировали венесуэльские средства для оплаты судебных издержек.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».