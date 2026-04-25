Путин объяснил, почему могут сбываться предсказания Жириновского

Нет ничего необычного в том, что предсказания основателя ЛДПР Владимира Жириновского сбываются, ведь он глубоко разбирался в затронутой теме, заявил президент России Владимир Путин в документальном фильме «Владимир Жириновский» телеканала «Россия 1».

Источник: РБК

«Многие его, как сейчас говорят, оценки будущего, предсказания сбываются. На первый взгляд, это удивительно. Я считаю, что здесь нет ничего необычного», — сказал Путин.

Он назвал Жириновского хорошо образованным человеком, который умел ясно излагать свои мысли.

Ранее президент России вспомнил, как позвонил Владимиру Жириновскому в больницу, когда тот был в критическом состоянии.

«Я помню последний разговор с ним. Позвонил ему по телефону в клинику. Просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими: “Мне же еще рано уходить, я ведь еще нужен России”, — сказал Путин.

