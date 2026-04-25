Путин объяснил, почему могут сбываться предсказания Жириновского

«Я помню последний разговор с ним. Позвонил ему по телефону в клинику. Просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими: “Мне же еще рано уходить, я ведь еще нужен России”, — сказал Путин.