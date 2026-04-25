Медведев предложил ввести новые сборы на российский экспорт в ЕС

«Премьер мировой супердержавы Эстонии предложил обложить товары из России пошлинами, за счет которых дополнительно финансировать “восстановление” какой-то там Украины. В таком случае надо отвечать симметрично. Ввести новые сборы на российский экспорт в страны ЕС, включая удобрения, за счет которых финансировать российский ВПК», — написал Медведев в мессенджере «Макс».
Медведев отметил, что пусть в Европе дорожают продукты питания, а у России будет больше ракет, дронов, тяжелых управляемых планирующих бомб для специальной военной операции.