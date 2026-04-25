Медведев предложил ввести новые сборы на российский экспорт в ЕС

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил симметрично ответить на идею премьера Эстонии Кристена Михала о дополнительных пошлинах на товары из России и ввести новые сборы на российский экспорт в ЕС для финансирования российского ВПК.

Источник: © РИА Новости

«Премьер мировой супердержавы Эстонии предложил обложить товары из России пошлинами, за счет которых дополнительно финансировать “восстановление” какой-то там Украины. В таком случае надо отвечать симметрично. Ввести новые сборы на российский экспорт в страны ЕС, включая удобрения, за счет которых финансировать российский ВПК», — написал Медведев в мессенджере «Макс».

Медведев отметил, что пусть в Европе дорожают продукты питания, а у России будет больше ракет, дронов, тяжелых управляемых планирующих бомб для специальной военной операции.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше