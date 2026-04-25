В США к визиту короля Карла III случайно повесили австралийские флаги

В конце прошлого года The Times писала, что Лондон готовит визиты Карла III и принца Уильяма в США в 2026-м в рамках «кампании по очарованию» американского президента Дональда Трампа на фоне тупика в переговорах о торговой сделке. Приезд Карла III станет первым с 2007-го визитом правящего монарха.