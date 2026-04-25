В США к визиту короля Карла III случайно повесили австралийские флаги

Власти округа Колумбия по ошибке разместили возле Белого дома несколько австралийских флагов вместо британских перед визитом короля Карла III в США, сообщил Reuters представитель департамента транспорта округа.

Накануне среди более чем 230 флагов, вывешенных для приветствия британского монарха, ненадолго оказались 15 австралийских. Как отметил источник агентства, их успели оперативно заменить британскими.

Визит короля Карла III в Вашингтон запланирован на 27 апреля. Он приурочен к 250-летию Декларации независимости США от британского правления и считается самой громкой зарубежной поездкой за время правления Карла III.

Как передает Reuters, визит направлен на восстановление «особых отношений» между двумя союзниками, которые из-за войны с Ираном достигли самой низкой точки за последние 70 лет.

В конце прошлого года The Times писала, что Лондон готовит визиты Карла III и принца Уильяма в США в 2026-м в рамках «кампании по очарованию» американского президента Дональда Трампа на фоне тупика в переговорах о торговой сделке. Приезд Карла III станет первым с 2007-го визитом правящего монарха.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше