Глава TotalEnergies предложил решение проблемы Ормузского пролива

Cнизить зависимость мировой энергетики от Ормузского пролива, вероятно, помогли бы инвестиции в новые трубопроводы. Об этом заявил глава TotalEnergies Патрик Пуянне, передает AFP.
«Несомненно одно — и в этой области мы не очень преуспели — если мы инвестируем в Ближний Восток, мы должны инвестировать в устойчивость системы», — сказал он.
Пуянне указал на нехватку путей отхода от Ормузского пролива и назвал это серьезной проблемой.
«Мы должны начать рассматривать устойчивость как инвестицию, вероятно, в новые трубопроводы, чтобы построить трубопроводную сеть», — добавил глава французской нефтяной компании.
По его словам, в Европе запасы энергоносителей уже исчерпаны и, если ситуация на Ближнем Востоке не изменится в течение двух-трех месяцев, та вступит в эпоху их дефицита, «подобную той, которую уже переживают некоторые азиатские страны».
«В Атлантическом бассейне дефицита пока нет, но мы не можем позволить себе оставить 20% мировых запасов нефти и газа недоступными без серьезных последствий», — предупредил Пуянне.
Обе страны заявляют, что блокируют пролив для судов, связанных с противником. При этом Тегеран в конце марта начал применять новый механизм контроля над проливом, введя плату до $2 млн для части проходящих судов.
Пуянне ранее высказывал мнение, что блокада сама по себе хуже выплат Ирану, поскольку создает больше проблем для рынков, чем платный проход.
Financial Times писала со ссылкой на чиновников и руководителей энергетической отрасли, что возможность строительства новых трубопроводов, чтобы заменить маршрут поставок через Ормузский пролив, рассматривают государства Персидского залива.
Как отметил гендиректор ливанской компании Cat Group Кристофер Буш, интерес к новым проектам был очень высок еще до начала конфликта в регионе. По оценкам Буша, стоимость расширения трубопровода «Восток — Запад» сегодня составила бы не менее $5 млрд. Строительство более сложных маршрутов из Ирака через Иорданию, Сирию или Турцию обошлось бы в $15−20 млрд.