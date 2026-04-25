На Тайване усомнились, что не будут включены Трампом «в меню» Китая

Тайвань опасается, что президент США Дональд Трамп может пойти на уступки в отношении острова во время встречи с председателем Китая Си Цзиньпином в мае. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Тайваня Франсуа Ву в интервью Bloomberg.
«Больше всего мы опасаемся, что вопрос о Тайване может стать предметом обсуждения на переговорах между Си Цзиньпином и президентом Трампом», — заявил он.
По его словам, Тайбэй прилагает все усилия для предотвращения такого сценария.
На вопрос, предоставили ли США Тайваню какие-либо гарантии того, что позиция Вашингтона в отношении него не будет изменена, Ву ответил: «Ничего нельзя гарантировать на 100%».
Тайвань стремится к расширению зоны общих интересов с США, подчеркнул Ву. Он отметил, что оптимистичен в этом вопросе в том числе из-за сотрудничества со Штатами в области полупроводниковой промышленности и значительных инвестиций Тайваня в их экономику.
«Чем больше нас объединяют общие национальные интересы, тем больше, я думаю, мы чувствуем себя в безопасности, зная, что нас не включат в меню», — сказал он, добавив, что «пока что» остров «чувствует себя комфортно».
Как заявил Bloomberg представитель Белого дома, Трамп ожидает очень позитивного визита в Китай. Позиция американской администрации касательно отношений с Тайванем остается неизменной, подчеркнул он.
США придерживаются принципа «одного Китая» — они признают, что единственным законным правительством является пекинское, но при этом не уточняют свою позицию относительно правового статуса Тайваня. В то же время Вашингтон продолжает поддерживать с Тайбэем неофициальные контакты и отношения и продавать ему оружие. Это вызывает напряженность в отношениях с китайским правительством.
Пекин считает Тайвань территорией Китая. В ходе переговоров в 1990-х годах он предложил острову объединение по принципу «одна страна — две системы» (статус административного района и самоуправление), но тот отказался и в ответ выдвинул свою формулу: «одна страна — две территории» (то есть статус-кво с сохранением суверенитета). В 1992 году стороны договорились о признании формулы «одного Китая», однако оставили за собой право по-разному интерпретировать этот принцип. Дискуссии по вопросу суверенитета продолжаются до сих пор.
Трамп посетит Китай этой весной. 14−15 мая он проведет переговоры с Си Цзиньпином в Пекине.