На Тайване усомнились, что не будут включены Трампом «в меню» Китая

Пекин считает Тайвань территорией Китая. В ходе переговоров в 1990-х годах он предложил острову объединение по принципу «одна страна — две системы» (статус административного района и самоуправление), но тот отказался и в ответ выдвинул свою формулу: «одна страна — две территории» (то есть статус-кво с сохранением суверенитета). В 1992 году стороны договорились о признании формулы «одного Китая», однако оставили за собой право по-разному интерпретировать этот принцип. Дискуссии по вопросу суверенитета продолжаются до сих пор.