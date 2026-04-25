Средства ПВО за сутки сбили 256 беспилотников и 11 авиабомб

Российские системы ПВО за сутки уничтожили 256 беспилотников самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны.
За 24 часа также были сбиты 11 управляемых авиабомб.
Согласно сообщению ведомства, всего с начала спецоперации уничтожили 671 самолет, 284 вертолета, 137 522 беспилотника, 656 зенитных ракетных комплексов, 29 038 танков и других боевых бронированных машин.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.
