Зеленский предложил провести встречу с Россией и США в Азербайджане

Украина готова провести трехсторонние переговоры с США и Россией в Азербайджане, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Источник: РБК

«Безусловно, мы высоко ценим роль наших партнеров в медиации этого процесса. Я поделился с президентом Азербайджана, что мы готовы к трехсторонним переговорам. У нас были такие переговоры в Турции, с американскими партнерами в Швейцарии. Мы готовы к таким переговорам в Азербайджане», — сказал он.

Зеленский находится в Азербайджане с рабочим визитом. В ходе встречи с Алиевым стороны подписали шесть соглашений.

«Деталями обязательно наши команды позже поделятся. Это разные направления. Сегодня направление номер один — это безопасность. Это оборонно-промышленный комплекс», — отметил политик.

Предыдущая встреча трех делегаций по Украине прошла 17−18 февраля в Женеве. В середине марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине находятся на паузе «по понятным причинам», имея в виду военные действия США на Ближнем Востоке. Однако спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев «продолжает работать» по своему треку.

В конце марта помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что США выдвинули ряд «интересных предложений» по Украине, но «пока они не реализуются».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше