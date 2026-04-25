Зеленский предложил провести встречу с Россией и США в Азербайджане

Украина готова провести трехсторонние переговоры с США и Россией в Азербайджане, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.
«Безусловно, мы высоко ценим роль наших партнеров в медиации этого процесса. Я поделился с президентом Азербайджана, что мы готовы к трехсторонним переговорам. У нас были такие переговоры в Турции, с американскими партнерами в Швейцарии. Мы готовы к таким переговорам в Азербайджане», — сказал он.
Зеленский находится в Азербайджане с рабочим визитом. В ходе встречи с Алиевым стороны подписали шесть соглашений.
«Деталями обязательно наши команды позже поделятся. Это разные направления. Сегодня направление номер один — это безопасность. Это оборонно-промышленный комплекс», — отметил политик.
Предыдущая встреча трех делегаций по Украине прошла 17−18 февраля в Женеве. В середине марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине находятся на паузе «по понятным причинам», имея в виду военные действия США на Ближнем Востоке. Однако спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев «продолжает работать» по своему треку.
В конце марта помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что США выдвинули ряд «интересных предложений» по Украине, но «пока они не реализуются».
