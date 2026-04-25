Путин утвердил новые правила контроля доходов госслужащих

Президент России Владимир Путин утвердил изменения антикоррупционного законодательства, уточняющие порядок контроля за доходами госслужащих и их семей. Документ опубликован на портале правовых актов.
Так, в статью 8.1 федерального закона «О противодействии коррупции» внесена поправка, согласно которой при предоставлении сведений о доходах и расходах теперь учитываются не только сам госслужащий или лицо, замещающее государственную должность, и его супруг или супруга, но также их несовершеннолетние дети.
Кроме того, изменения затронули федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». При расчете общего дохода семьи для контроля за расходами теперь учитываются доходы супруги или супруга, полученные только в период брака с госслужащим. Доходы, полученные до вступления в брак, не учитываются при расчете общего дохода, но их можно указать отдельно как источник средств для крупной покупки или сделки.
При этом контроль за расходами не распространяется на сделки, совершенные самим госслужащим, его супругой или супругом, а также их несовершеннолетними детьми до назначения этого лица на должность. Аналогичное исключение действует для сделок, совершенных супругой или супругом до вступления в брак с госслужащим.
По таким сделкам не нужно подавать сведения о расходах, контроль за ними не осуществляется, приобретенное имущество не может быть обращено судом в доход государства, а денежные средства, эквивалентные понесенным расходам, не могут быть взысканы в доход государства, говорится в тексте закона.
Госдума приняла закон 14 апреля, Совфед одобрил его на следующий день. Он вступает в силу с 1 сентября 2026 года.
В конце прошлого года президент подписал ряд законов, которые, в частности, снимают с госслужащих обязанность ежегодно подавать декларации о доходах. Авторы законопроекта изначально предложили перейти от «архаичной» системы ежегодных весенних деклараций к автоматическому выявлению коррупционных рисков с помощью государственной системы «Посейдон». Она взаимодействует с базами данных ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра, ГИБДД и других ведомств.
