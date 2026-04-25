Путин утвердил новые правила контроля доходов госслужащих

Кроме того, изменения затронули федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». При расчете общего дохода семьи для контроля за расходами теперь учитываются доходы супруги или супруга, полученные только в период брака с госслужащим. Доходы, полученные до вступления в брак, не учитываются при расчете общего дохода, но их можно указать отдельно как источник средств для крупной покупки или сделки.