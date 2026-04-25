Депутат гордумы призвал мэра прекратить строительство жилья в Екатеринбурге

В Екатеринбурге необходимо остановить строительство новых жилых домов, чтобы приезжие перестали «пополнять армию безработных» в городе, предложил депутат гордумы Александр Колесников («Единая Россия») мэру Алексею Орлову на заседании Совета неравнодушных горожан. Он заявил, что столица Среднего Урала не может обеспечить рабочими местами людей, а в сферу ЖКХ никто не идет из-за «маленьких зарплат».

Источник: Коммерсантъ

«Набирают ипотек, потом платить не могут. Чтобы этого избежать, надо прекратить строительство новых домов. У нас у всех есть жилье, а для таких вот приезжих, которые думают, что здесь много возможностей — у нас их нет. Похоронена промышленность, одна смерть Уралмашзавода чего стоит», — подчеркнул единоросс.

Совет неравнодушных горожан (официальное название Совет по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга) при администрации Екатеринбурга создал Алексей Орлов в 2021 году для обсуждения значимых и острых вопросов. В состав Совета вошли депутаты гордумы, общественные деятели, музыканты, журналисты, историки и архитекторы.

Алексей Орлов не согласился с депутатом, подчеркнув, что безработица в Екатеринбурге составляет всего 0,2%. «Около 1 тыс. человек не хватает на оборонных предприятиях, которые готовы жилье предоставлять. Хорошие специалисты нужны, и у города растут потребности», — добавил мэр. Господин Колесников заявил, что в Екатеринбург «не едут хорошие, едут самые нехорошие». «Задача привлечь самых хороших и образованных», — отметил градоначальник.

Александр Колесников выступил с инициативой в ходе обсуждения обновления подхода к продвижению столицы Среднего Урала среди россиян. Авторы ребрендинга заявили о необходимости отойти от ассоциаций с местом расстрела царской семьи и криминальными группировками к «всесторонней развитости» областного центра. Впрочем, неравнодушные горожане раскритиковали презентацию за отсутствие «прорывной идеи по продвижению Екатеринбурга».

