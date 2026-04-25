Аксенов назвал Жириновского удивительным человеком

«Удивительный человек, начитанный, эрудированный с аналитическим умом», — сказал Аксенов ИС «Вести» в документальном фильме «Владимир Жириновский».
Аксенов подчеркнул, что Жириновский приехал в Крым во время Крымской весны в 2014 году чтобы поддержать стремление крымчан вернуться в Россию.
В пятницу президент России Владимир Путин посетил выставку в Центральном выставочном зале «Манеж», посвященную 80-летию со дня рождения Жириновского.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.