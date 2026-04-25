Аксенов назвал Жириновского удивительным человеком

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал основателя ЛДПР Владимира Жириновского удивительным человеком.

Источник: © РИА Новости

«Удивительный человек, начитанный, эрудированный с аналитическим умом», — сказал Аксенов ИС «Вести» в документальном фильме «Владимир Жириновский».

Аксенов подчеркнул, что Жириновский приехал в Крым во время Крымской весны в 2014 году чтобы поддержать стремление крымчан вернуться в Россию.

Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет. В этом году 25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет.

В пятницу президент России Владимир Путин посетил выставку в Центральном выставочном зале «Манеж», посвященную 80-летию со дня рождения Жириновского.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России.

