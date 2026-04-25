Александр Беглов: Световой фонтан запустили на Аллее Чернобыльцев

Накануне Дня памяти погибших в радиационных авариях в Приморском районе открыли новый световой фонтан. Он появился на Аллее Чернобыльцев, которая проходит вдоль Нижнего Буферного пруда. В церемонии принял участие губернатор Александр Беглов.
Открытие фонтана приурочили к 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС и Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Беглов напомнил, что в числе первых в зону аварии отправились ленинградцы.
— Трагедия на Чернобыльской АЭС затронула тысячи людей. Мы всегда будем помнить тех, кто принял на себя первый удар — ликвидаторов, пожарных, военных, медиков, инженеров, — сказал губернатор Беглов.
Фонтан состоит из 48 струй. Каждую из них подсвечивает отдельный светодиодный светильник — тоже 48 штук. В центре установили пятиметровую стелу с навершием в виде атома. Фонтан стал смысловым продолжением мемориальной зоны, которая сложилась на аллее.
На южной стороне аллеи 25 лет назад установили монумент «Ликвидаторам Чернобыльской катастрофы». Это место памяти о погибших и пострадавших. Новая зона отдыха с фонтаном на северном конце призвана напоминать, что атомная энергия при ответственном отношении может быть созидательной силой.