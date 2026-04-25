Мишустин рассказал, какой совет дал ему Жириновский

Премьер-министр России Михаил Мишустин поделился воспоминанием о полученном совете от основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом Мишустин сообщил в документальном фильме «Владимир Жириновский» телеканала «Россия 1».
«Владимир Вольфович сразу дал мне совет, сразу же, я его прекрасно помню: “Михаил Владимирович, вы же еще только молодой кандидат в председатели правительства Российской Федерации, а уже конкретно отвечаете. Скажите лучше, что вы подумаете, возьмите паузу, дайте поручение”, — сказал Мишустин.
По мнению премьера, Жириновский был очень спокойным и выдержанным человеком, дающим добрые советы. «Если прислушиваться к его советам, то очень много в них было полезного», — уверен глава правительства.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Жириновский глубоко разбирался в политике, поэтому нет ничего необычного в том, что сегодня могут сбываться предсказания основателя ЛДПР. Он также назвал Жириновского хорошо образованным человеком, который умел ясно излагать свои мысли.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».