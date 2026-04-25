Бремя конфликта на Украине перешло с США на «трусливый ЕС», пишет WSJ

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Бремя конфликта на Украине перешло с плеч США на «трусливый Евросоюз» после выделения кредита Киеву, пишет американская газета Wall Street Journal.

Источник: AP 2024

В четверг страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Украина будет обязана вернуть кредит только в случае выплаты неких «репараций» со стороны России. В МИД РФ не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.

«(Конфликт — ред.) на Украине теперь точно является войной Европы… В то время как президент (США Дональд — ред.) Трамп отстраняется от Европы и сосредотачивает внимание на Ближнем Востоке, Украина оказывается в зависимости от традиционно трусливого Евросоюза… Перекладывание бремени войны на плечи Европы давно является целью администрации Трампа», — говорится в сообщении газеты, комментирующей выделение Киеву кредита.

Кроме того, издание пишет о медленном прогрессе в переговорах о вступлении Украины в ЕС. Как отмечается, европейские лидеры признают, что бороться за оказание внимания и поддержки странами в адрес Украины «становится все сложнее».

Трамп ранее неоднократно выражал раздражение по поводу нежелания Владимира Зеленского заключить соглашение для завершения конфликта. Россия же неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ — это именно принуждение к мирному решению.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше