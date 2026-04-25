WSJ узнала, что Украине не хватит выделенного кредита от ЕС на €90 млрд

Евросоюз одобрил выделение кредита Украине в €90 млрд после восстановления работы нефтепровода «Дружба». Брюссель принял решение предоставить финансирование еще в конце прошлого года, но Венгрия его блокировала. Как отмечает Reuters, украинцы сталкиваются с огромным дефицитом бюджета и нуждаются как минимум в $52 млрд финансирования извне для его покрытия в этом году. Страна планирует в этом году направить основную часть государственных доходов — 2,8 трлн гривен, или около 27,2% ВВП — на оборонные нужды.