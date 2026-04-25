WSJ узнала, что Украине не хватит выделенного кредита от ЕС на €90 млрд

Одобренного в ЕС кредита для Украины на €90 млрд может оказаться недостаточно, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди европейских чиновников и дипломатов. Они не исключают, что блоку придется вернуться к вопросу финансирования Киева уже в следующем году, а не в 2028-м, как предполагалось.
Кредит Евросоюза должен был покрыть две трети основных бюджетных и оборонных потребностей Украины на этот и следующий год. По словам дипломатов, Япония и западные страны, такие как Великобритания, ведут переговоры о предоставлении еще €45 млрд до конца 2027 года, но никаких решений пока не принято.
Для покрытия бюджетных потребностей Украине понадобится еще €19 млрд, что может вынудить ЕС согласовать новый кредит в десятки миллиардов евро в 2027 году, рассказывают источники WSJ.
На фоне кризиса в отношениях с администрацией президента США Дональда Трампа и скачка цен на энергоносители, вызванного войной с Ираном, националистические партии во Франции и Германии уже призывают к прекращению финансирования Украины, а любые попытки выделить ей новые средства в следующем году натолкнуться на президентские выборы во Франции, указывает газета.
На данный момент поддержка Украины со стороны стран ЕС, прежде всего Германии, скандинавских государств, Нидерландов и Польши, остается прочной. Однако европейские лидеры и высокопоставленные чиновники признают, что борьба за сохранение поддержки Киева становится все сложнее, пишет WSJ.
Евросоюз одобрил выделение кредита Украине в €90 млрд после восстановления работы нефтепровода «Дружба». Брюссель принял решение предоставить финансирование еще в конце прошлого года, но Венгрия его блокировала. Как отмечает Reuters, украинцы сталкиваются с огромным дефицитом бюджета и нуждаются как минимум в $52 млрд финансирования извне для его покрытия в этом году. Страна планирует в этом году направить основную часть государственных доходов — 2,8 трлн гривен, или около 27,2% ВВП — на оборонные нужды.
Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис уточнил, что в 2026 году Украина должна получить €45 млрд, а в 2027-м — еще 45 млрд. Из них 28 млрд предназначены для военных нужд, а 17 млрд — для бюджетных. По словам Домбровскиса, ЕС по-прежнему нужно убедить международных партнеров выделить оставшуюся треть финансирования сверх своего кредита на 2027 год.
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу счел решение Брюсселя о выделении кредита Киеву «еще одним шагом на пути к окончательной утрате европейскими столицами своего суверенитета и превращению Европы из одного из полюсов мира в территорию стагнации».
