Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Астане сотрудники посольства России приняли участие в акции «Красная Звезда»

АСТАНА, 25 апр — Sputnik. В преддверии Дня Победы сотрудники посольства Российской Федерации в Казахстане приняли участие в акции «Красная Звезда» в Астане.

Источник: Посольство России в Казахстане

Это ежегодное мероприятие по благоустройству мест захоронений участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

25 апреля они приняли участие в субботнике. Вместе с жителями столицы, представителями этнокультурных объединений и соотечественниками российские дипломаты и члены их семей привели в порядок захоронения участников Великой Отечественной войны на Центральном христианско-мусульманском кладбище.

«В частности, сотрудниками посольства была благоустроена могила Митрофана Григорьевича Матвеенкова (1912−1944), награжденного медалью “За боевые заслуги” в 1944 году», — сообщило посольство.

Также дипломаты поблагодарили всех, кто присоединился к этой важной инициативе.

«Пока мы помним о героях, они живы в наших сердцах. Внести свой вклад в сохранение истории — это большая честь для каждого из нас. Никто не забыт, ничто не забыто!», — подчеркнули в российском посольстве.