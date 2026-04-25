В Астане сотрудники посольства России приняли участие в акции «Красная Звезда»

Это ежегодное мероприятие по благоустройству мест захоронений участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
25 апреля они приняли участие в субботнике. Вместе с жителями столицы, представителями этнокультурных объединений и соотечественниками российские дипломаты и члены их семей привели в порядок захоронения участников Великой Отечественной войны на Центральном христианско-мусульманском кладбище.
«В частности, сотрудниками посольства была благоустроена могила Митрофана Григорьевича Матвеенкова (1912−1944), награжденного медалью “За боевые заслуги” в 1944 году», — сообщило посольство.
Также дипломаты поблагодарили всех, кто присоединился к этой важной инициативе.
«Пока мы помним о героях, они живы в наших сердцах. Внести свой вклад в сохранение истории — это большая честь для каждого из нас. Никто не забыт, ничто не забыто!», — подчеркнули в российском посольстве.