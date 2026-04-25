МИД назвал «автоголом» критику интервью Лаврова послом Франции

Высказывания посла Франции в России Николя де Ривьера в отношении интервью главы МИДа Сергея Лаврова France Televisions не выдерживают проверки фактами и являются «автоголом», заявили в российском дипведомстве.

Источник: РБК

«Не можем оставить без внимания “автогол” посла Франции в России Николя де Ривьера, которым он отметился в ходе недавнего интервью. Обсуждая интервью министра иностранных дел России С. В. Лаврова телекомпании “Франс Телевизьон”, посол позволил себе утверждения, не выдерживающие никакой объективной проверки фактами», — сказано в сообщении.

В МИД обратили внимание на слова посла о том, что во Франции чрезвычайно привержены свободе прессы, а доказательством служит свободный доступ Лаврова к французскому телевидению. В ведомстве задались вопросом, почему же после выхода интервью France Televisions подвергся жесткой критике со стороны либеральных коллег во Франции и других странах Запада.

«Их основной посыл — нельзя давать слово министру иностранных дел России», — отметил в МИД.

В дипведомстве также напомнили, что Франция безосновательно отказывает российским дипломатам в выдаче виз, а сама идея маркировки контента и разделения СМИ по степени благонадежности была выдвинута именно в Париже.

Ранее глава МИДа Сергей Лавров заявил, что западные страны объявили России открытую войну, в которой Украину используют в качестве «геополитического тарана». Однако, по его словам, такое «оружие» бесполезно без «материального наполнения западным оружием, разведывательными данными, спутниковыми системами, содействия в подготовке военнослужащих и многого другого».

