МИД Румынии вызвал посла России в Бухаресте Владимира Липаева, сообщила пресс-служба дипведомства в соцсети Х.
«По распоряжению министра иностранных дел Оаны Чойу посол Российской Федерации в Бухаресте будет сегодня вызван в МИД», — сказано в сообщении.
Ранее 25 апреля Минобороны Румынии сообщило об обнаружении обломков дрона. Они повредили электрический столб и хозяйственную постройку на территории дома в румынском городе Галац. С 86-й авиабазы в Фетешти вылетели два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании, которые «установили радиолокационный контакт с целью, расположенной в 1,5 км от Рени, над территорией Украины», заявило ведомство.
Осенью прошлого года МИД Румынии уже выражал протест послу России из-за нарушения воздушного пространства страны дронами. Посольство России называло обвинения надуманными и необоснованными.
Москва неоднократно опровергала обвинения в появлении дронов над Европой. В прошлом году президент Владимир Путин, отвечая на вопрос, зачем он «посылает дроны в Европу», заявил: «Не буду больше. Больше не буду. Не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают? В Лиссабон». Затем он заметил, что у России нет дронов, «которые долетают до Лиссабона». «Целей там нет, что самое-то главное. Но это тоже один из способов нагнетания обстановки в целом», — сказал тогда Путин.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на обвинения России, называл их безосновательными и «огульными». Причин для обвинений Москвы, по его словам, нет.
Глава МИД Сергей Лавров также заявлял, что Россия никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО. «Мы никогда не атакуем гражданские объекты, инциденты случаются, но мы никогда не ведем прицельный огонь по небу и мы никогда не направляем наши беспилотники и ракеты по государствам, которые расположены в Европе, и странам Североатлантического альянса», — говорил министр. Комментируя сообщения об обнаружении дронов в Польше, Лавров отмечал, что беспилотники, «которые были якобы обнаружены на полькой территории», имеют меньшую дальность полета, чем удаленность этой территории от границы России с Польшей.
В конце марта в Кремле также предупредили, что Россия примет меры, если страны ЕС предоставляют свое воздушное пространство для пролета беспилотников ВСУ.
