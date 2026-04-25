Алиев заявил о «прекрасных возможностях» Баку и Киева по производству вооружений

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Алиев по итогам встречи заявил, что у двух стран есть «прекрасные возможности для совместного производства» продукции военно-промышленного комплекса (ВПК).

Источник: AP 2024

Президент Азербайджана рассказал, что они с украинским коллегой обменялись мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества. «Как в Азербайджане, так и в Украине развивается военно-промышленный комплекс», — отметил Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

Алиев отметил, что Азербайджан и Украина во всех международных организациях поддерживают «суверенитет и территориальную целостность стран». Стороны обсудили расширение сотрудничества, в том числе в энергетической сфере и сельском хозяйстве. Также была затронута деятельность межправительственной комиссии, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

В конце января Азербайджан поставил очередную партию гумпомощи Украине. Общая сумма направленной Киеву помощи со стороны Баку на тот момент оценивалась в $45 млн.