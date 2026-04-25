10 золотых медалей завоевали казахстанские военнослужащие на чемпионате стран СНГ

Участие в чемпионате, организованном Минобороны Казахстана, приняли более 70 спортсменов из Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
«По итогам соревнований по казакша курес казахстанская сборная завоевала восемь золотых медалей и заняла первое общекомандное место. На втором месте — сборная России, на третьем — команда Кыргызстана», — рассказали в оборонном ведомстве.
В турнире по самбо в копилке казахстанских спортсменов — две золотые, четыре серебряные и одна бронзовая медаль, что обеспечило им второе общекомандное место. Первое место заняли самбисты России, третье — спортсмены Таджикистана.
Соревнования стали важной площадкой для укрепления спортивного сотрудничества армий государств Содружества, подчеркнули в Минобороны.