Экс-президент Армении увидел «точку невозврата» в отношениях с Россией

Кандидат на пост премьер-министра Армении и второй президент республики (1998−2008) Роберт Кочарян в интервью RTVI заявил, что отношения Еревана и Москвы дошли «до некоей точки невозврата». Парламентские выборы в стране пройдут 7 июня.
«Всему есть некий предел. У меня ощущение такое, что мы дошли до некоей точки невозврата. И в этом плане вот надо просто здесь, в Армении, надо людям одуматься», — сказал Кочарян.
На вопрос о «стратегическом повороте» в отношениях двух стран после визита армянского премьера Никола Пашиняна в Москву экс-президент ответил: «Обеспокоенность политикой Армении в Кремле возникла давно. И возникла она не на равном месте. На данной встрече просто это было озвучено».
По его словам, политика Еревана заключается в геополитическом повороте в сторону ЕС «при абсолютной неясности перспектив вхождения в этот союз». Европейцы, считает Кочарян, «поощряют Армению во всех шагах, которые могут раздражать Россию, и Армения, по сути дела, идет по этому пути».
«Мы должны взаимодействовать с геополитическими центрами в тех сферах, где интересы сходятся, а не влезать туда, где они расходятся», — уверен кандидат на пост премьера.
«Зависимость экономическая от России просто огромная. И для России должно быть странным, если руководство Армении ведет внешнюю политику в абсолютном отрыве от экономических интересов страны», — пояснил бывший президент.
Президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном 1 апреля заявил, что Армения не может быть в таможенном союзе одновременно с Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). «Мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами. Но это должно быть очевидно, должно быть по-честному, заранее, что называется, на берегу сказано: нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно», — сказал Путин.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя встречу Путина и Пашиняна, сообщил, что она была «откровенной, полезной, необходимой», лидеры общались «пару часов». По его словам, Путин и Пашинян довели друг до друга свои позиции по поводу предстоящих выборов и торгово-экономического сотрудничества.
Армянский премьер после переговоров с Путиным заявил, что Ереван и Москва договорились продолжить выполнять ранее достигнутые договоренности в военно-технической сфере. Позднее он подчеркнул, что Армения не намерена возвращаться к полноформатному участию в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В 2023 году суд в Ереване прекратил уголовное преследование в отношении Кочаряна по делу о получении взятки.
В 2021-м было прекращено дело против него по статье о свержении конституционного строя. Кочаряна, а также бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна обвиняли в свержении конституционного строя в 2008 году. Позднее Конституционный суд признал статью, которую им инкриминировали, противоречащей двум статьям конституции и недействительной.
