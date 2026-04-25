Экс-президент Армении увидел «точку невозврата» в отношениях с Россией

Ереван стремится к геополитическому повороту в сторону ЕС «при абсолютной неясности перспектив вхождения в этот союз», заявил Кочарян. Путин ранее предупредил Пашиняна, что Армения не сможет состоять и в ЕАЭС, и ЕС.

Источник: РБК

Кандидат на пост премьер-министра Армении и второй президент республики (1998−2008) Роберт Кочарян в интервью RTVI заявил, что отношения Еревана и Москвы дошли «до некоей точки невозврата». Парламентские выборы в стране пройдут 7 июня.

«Всему есть некий предел. У меня ощущение такое, что мы дошли до некоей точки невозврата. И в этом плане вот надо просто здесь, в Армении, надо людям одуматься», — сказал Кочарян.

На вопрос о «стратегическом повороте» в отношениях двух стран после визита армянского премьера Никола Пашиняна в Москву экс-президент ответил: «Обеспокоенность политикой Армении в Кремле возникла давно. И возникла она не на равном месте. На данной встрече просто это было озвучено».

По его словам, политика Еревана заключается в геополитическом повороте в сторону ЕС «при абсолютной неясности перспектив вхождения в этот союз». Европейцы, считает Кочарян, «поощряют Армению во всех шагах, которые могут раздражать Россию, и Армения, по сути дела, идет по этому пути».

«Мы должны взаимодействовать с геополитическими центрами в тех сферах, где интересы сходятся, а не влезать туда, где они расходятся», — уверен кандидат на пост премьера.

«Формула Пашиняна», по его словам, заключается в следующем: «Мы идем в Евросоюз, мы заморозили членство в ОДКБ, а с ЕврАзЭС у нас так: до тех пор пока нам это выгодно, мы здесь». Однако в России, подчеркнул Кочарян, воспринимают это иначе: «Мы не может быть вашим неким запасным полем».

«Зависимость экономическая от России просто огромная. И для России должно быть странным, если руководство Армении ведет внешнюю политику в абсолютном отрыве от экономических интересов страны», — пояснил бывший президент.

Президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном 1 апреля заявил, что Армения не может быть в таможенном союзе одновременно с Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). «Мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами. Но это должно быть очевидно, должно быть по-честному, заранее, что называется, на берегу сказано: нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно», — сказал Путин.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя встречу Путина и Пашиняна, сообщил, что она была «откровенной, полезной, необходимой», лидеры общались «пару часов». По его словам, Путин и Пашинян довели друг до друга свои позиции по поводу предстоящих выборов и торгово-экономического сотрудничества.

Армянский премьер после переговоров с Путиным заявил, что Ереван и Москва договорились продолжить выполнять ранее достигнутые договоренности в военно-технической сфере. Позднее он подчеркнул, что Армения не намерена возвращаться к полноформатному участию в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В 2023 году суд в Ереване прекратил уголовное преследование в отношении Кочаряна по делу о получении взятки.

В 2021-м было прекращено дело против него по статье о свержении конституционного строя. Кочаряна, а также бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна обвиняли в свержении конституционного строя в 2008 году. Позднее Конституционный суд признал статью, которую им инкриминировали, противоречащей двум статьям конституции и недействительной.

Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше