Экс-президент Армении увидел «точку невозврата» в отношениях с Россией

Президент России Владимир Путин на встрече с Пашиняном 1 апреля заявил, что Армения не может быть в таможенном союзе одновременно с Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). «Мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами. Но это должно быть очевидно, должно быть по-честному, заранее, что называется, на берегу сказано: нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно», — сказал Путин.