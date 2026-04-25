Губернатор рассказал о последствиях атаки дрона на Екатеринбург

Повреждения получили 44 квартиры в жилом доме, за помощью к медикам обратились девять человек. Одну женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения. Из дома эвакуировали 81 жильца.

Источник: РБК

В результате атаки дрона на Екатеринбург в жилом доме были повреждены 44 квартиры, девять человек обратились за медицинской помощью. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в телеграм-канале.

«Из-за отравления продуктами горения госпитализирована одна пациентка. Травматических повреждений у людей нет», — сообщил он, добавив, что с жителями поврежденного дома работают психологи.

Ранее сообщалось о шести обратившихся к медикам.

Из дома эвакуировали 81 человека. Угрозы обрушения здания нет, его несущие конструкции осмотрели эксперты Архитектурно-строительного центра УрФУ. Жильцы, чьи квартиры целы, смогут вернуться домой после завершения следственных мероприятий.

О временном жилье попросила только одна семья, ее разместили в гостинице. Остальные жильцы решили вопрос с размещением сами.

Для эвакуированных развернули пункт временного размещения в местной школе № 10. Людям предоставили воду, горячее питание и спальные места. Паслер заверил, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.

Об ударе беспилотника по дому Паслер сообщил утром 25 апреля. Был развернут оперативный штаб.

С начала конфликта с Украиной над уральскими регионами фиксировали пролеты беспилотников. Например, в октябре прошлого года в тюменском микрорайоне Антипино на территории предприятия обнаружили и обезвредили три дрона. В том же месяце несколько заводов в Свердловской области ввели режим повышенной готовности из-за угрозы атак БПЛА, который предусматривает эвакуацию сотрудников.

В конце февраля 2026 года Паслер объявил в Свердловской области режим ракетной опасности, который продлился чуть больше часа. Как сообщал «РБК Екатеринбург», такое произошло впервые. На следующий день, 27 февраля, аналогичный режим объявляли в Пермском крае, Удмуртии, Оренбургской области и Башкирии.

Представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога отмечал, что Урал теперь находится в зоне досягаемости для атак украинских беспилотников.

