Губернатор Юрий Слюсарь обсудил с сенатором развитие Ростовской области

Губернатор Юрий Слюсарь провёл встречу с первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным. О деталях переговоров глава региона рассказал в своих соцсетях.
Одно из ключевых решений, принятых по итогу встречи, — выделение средств на строительство нового лечебного корпуса городской больницы скорой помощи для Таганрога. Там появится 524 койко-места. Параллельно продолжаются работы по восстановлению экосистемы Дона.
По словам Слюсаря, Андрей Яцкин взял под личный контроль два экологических вопроса: сохранение балки Клиновой в Ростове и укрепление берегов Цимлянского водохранилища. Инициатива исходила от жителей — после их обращений работа по этим направлениям активизировалась.