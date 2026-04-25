Минобороны сообщило о массированном ударе по ОПК Украины

Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, а также портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России в «Максе».
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сказано в сообщении.
Удар был нанесен «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».
Накануне в Минобороны России сообщили, что с 18 по 24 апреля российские войска нанесли шесть групповых ударов по военным объектам на Украине. Атаки проводились высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками. В ведомстве уточнили, что удары стали ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.
