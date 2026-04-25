«ЕП» описала, как Венгрия дала зеленый свет кредиту Киеву на €90 млрд

Венгрия отказывалась одобрить кредит ЕС Украине на €90 млрд, пока российская нефть не достигнет венгерского участка трубопровода, пишет «ЕП». Поставки возобновились 22 апреля после трехмесячной паузы.

Источник: РБК

Будапешт дал согласие на выделение кредита ЕС Украине по срочной письменной процедуре только после того, как российская нефть физически пересекла венгерскую границу по трубопроводу «Дружба», сообщает украинская газета «Европейская правда» (ЕП).

Премьер страны Виктор Орбан в начале года наложил вето на этот пакет европомощи после того, как прервались поставки топлива. В Киеве остановку прокачки через «Дружбу» объясняли необходимостью ремонта трубопровода. В Будапеште и ситуацию сочли политизированной. «Нет нефти — нет денег», — говорил Орбан.

При этом украинские власти, как пишет «Европейская правда», не торопились выполнять условия венгерского премьера, обещая возобновить прокачку только ближе к концу весны. В Киеве надеялись, что после его поражения на выборах Петер Мадьяр станет «тем, кто вернул нефть в Венгрию» и Украина смогла бы выторговать у него определенные условия.

Однако ситуация изменилась после парламентских выборов в Болгарии и победы партии, которую украинские власти сочли пророссийской, пишет «ЕП». Киев в итоге решил не рисковать и передал через Брюссель сообщение, что ремонт на трубопроводе завершен.

Процедура одобрения Украине кредита, стартовавшая 22 апреля вместе с запуском «Дружбы», должна была длиться сутки, но венгерский ответ задерживался, говорится в статье. По данным «Европейской правды», венгерские чиновники ждали, пока нефть пройдет через территорию Словакии и появится в венгерском отрезке трубопровода. Только после этого Будапешт направил в секретариат Совета ЕС электронное письмо со своим одобрением кредита Киеву.

Несмотря на формальное одобрение, окончательное предоставление средств Киеву потребует дополнительных согласований, отмечает издание. В частности, Еврокомиссия и Украина должны утвердить три документа: кредитное соглашение на всю сумму €90 млрд, меморандум о взаимопонимании по макрофинансовой помощи, определяющий условия одной из частей пакета помощи, а также поправки и дополнения к кредитному соглашению в рамках инструмента Ukraine Facility.

Согласно плану, общий пакет будет разделен на две части: около €30 млрд направят на бюджетную поддержку Украины, еще €60 млрд — на оборонные нужды. При этом военная помощь не будет привязана к реформам, тогда как бюджетное финансирование будет выделяться по принципу «деньги в обмен на реформы» преимущественно в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией. Ожидается, что эти средства закроют около двух третей потребностей Украины на следующие два года.

Первые транши, как сказано в публикации, могут поступить уже во втором квартале 2026 года. Часть средств пойдет на закупку вооружений, включая дроны, а также на покрытие бюджетных расходов. Юридически кредит будет оформлен таким образом, что Украина будет обязана его погасить только в случае получения репараций от России. В противном случае обязательства перейдут к странам ЕС, участвующим в программе.

Ранее газета Die Weltwoche писала, что Украина может снова приостановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» после получения кредита от Евросоюза. Издание назвало «чудом» восстановление трубопровода. Его, как отмечается в статье, отремонтировали «за одну ночь» после ухода Орбана с поста премьера Венгрии. При этом, как узнала The Wall Street Journal, кредита для Украины на €90 млрд может оказаться недостаточно и ЕС придется вернуться к вопросу финансирования Киева уже в следующем году.

ЕС принял решение о финансировании Украины в 2026—2027 годах за счет кредита из общего бюджета блока в декабре 2025-го. Венгрия и Словакия при этом не будут участвовать в финансировании кредита Евросоюза Украине. Словацкий премьер Роберт Фицо накануне восстановления поставок по «Дружбе» заявил, что доверие между странами подорвано.

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в свою очередь считает, что решение Брюсселя о выделении кредита Киеву стало «еще одним шагом на пути к окончательной утрате европейскими столицами своего суверенитета».

