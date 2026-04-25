«ЕП» описала, как Венгрия дала зеленый свет кредиту Киеву на €90 млрд

Премьер страны Виктор Орбан в начале года наложил вето на этот пакет европомощи после того, как прервались поставки топлива. В Киеве остановку прокачки через «Дружбу» объясняли необходимостью ремонта трубопровода. В Будапеште и ситуацию сочли политизированной. «Нет нефти — нет денег», — говорил Орбан.
При этом украинские власти, как пишет «Европейская правда», не торопились выполнять условия венгерского премьера, обещая возобновить прокачку только ближе к концу весны. В Киеве надеялись, что после его поражения на выборах Петер Мадьяр станет «тем, кто вернул нефть в Венгрию» и Украина смогла бы выторговать у него определенные условия.
Однако ситуация изменилась после парламентских выборов в Болгарии и победы партии, которую украинские власти сочли пророссийской, пишет «ЕП». Киев в итоге решил не рисковать и передал через Брюссель сообщение, что ремонт на трубопроводе завершен.
Процедура одобрения Украине кредита, стартовавшая 22 апреля вместе с запуском «Дружбы», должна была длиться сутки, но венгерский ответ задерживался, говорится в статье. По данным «Европейской правды», венгерские чиновники ждали, пока нефть пройдет через территорию Словакии и появится в венгерском отрезке трубопровода. Только после этого Будапешт направил в секретариат Совета ЕС электронное письмо со своим одобрением кредита Киеву.
Несмотря на формальное одобрение, окончательное предоставление средств Киеву потребует дополнительных согласований, отмечает издание. В частности, Еврокомиссия и Украина должны утвердить три документа: кредитное соглашение на всю сумму €90 млрд, меморандум о взаимопонимании по макрофинансовой помощи, определяющий условия одной из частей пакета помощи, а также поправки и дополнения к кредитному соглашению в рамках инструмента Ukraine Facility.
Согласно плану, общий пакет будет разделен на две части: около €30 млрд направят на бюджетную поддержку Украины, еще €60 млрд — на оборонные нужды. При этом военная помощь не будет привязана к реформам, тогда как бюджетное финансирование будет выделяться по принципу «деньги в обмен на реформы» преимущественно в сферах верховенства права и борьбы с коррупцией. Ожидается, что эти средства закроют около двух третей потребностей Украины на следующие два года.
Первые транши, как сказано в публикации, могут поступить уже во втором квартале 2026 года. Часть средств пойдет на закупку вооружений, включая дроны, а также на покрытие бюджетных расходов. Юридически кредит будет оформлен таким образом, что Украина будет обязана его погасить только в случае получения репараций от России. В противном случае обязательства перейдут к странам ЕС, участвующим в программе.
Ранее газета Die Weltwoche писала, что Украина может снова приостановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» после получения кредита от Евросоюза. Издание назвало «чудом» восстановление трубопровода. Его, как отмечается в статье, отремонтировали «за одну ночь» после ухода Орбана с поста премьера Венгрии. При этом, как узнала The Wall Street Journal, кредита для Украины на €90 млрд может оказаться недостаточно и ЕС придется вернуться к вопросу финансирования Киева уже в следующем году.
ЕС принял решение о финансировании Украины в 2026—2027 годах за счет кредита из общего бюджета блока в декабре 2025-го. Венгрия и Словакия при этом не будут участвовать в финансировании кредита Евросоюза Украине. Словацкий премьер Роберт Фицо накануне восстановления поставок по «Дружбе» заявил, что доверие между странами подорвано.
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в свою очередь считает, что решение Брюсселя о выделении кредита Киеву стало «еще одним шагом на пути к окончательной утрате европейскими столицами своего суверенитета».
