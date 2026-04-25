Ростовской области списали больше 1 млрд долгов по бюджетным кредитам

Ростовская область продолжает снижать долговую нагрузку. По решению Правительства России региону списали 1,057 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам. Как сообщили в правительстве донского региона, всего область может уменьшить свой долг перед федеральным центром на 5,285 млрд рублей.
Списанные средства пойдут не на баланс, а на конкретные дела. В 2025 году высвободившиеся деньги распределили так: 557,1 млн рублей — на замену лифтов в многоквартирных домах, 354 млн рублей — на социальные выплаты участникам специальной военной операции, 146 млн рублей — на докапитализацию регионального фонда развития промышленности.
«Работу по списанию задолженности продолжим и дальше», — отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По такой же схеме область помогает муниципалитетам: местным бюджетам уже списали 883,4 млн рублей долга. Эти средства позволят районам и городам быстрее решать повседневные проблемы жителей.