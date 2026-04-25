Ростовской области списали больше 1 млрд долгов по бюджетным кредитам

Сэкономленные средства пойдут на конкретные дела.

Ростовская область продолжает снижать долговую нагрузку. По решению Правительства России региону списали 1,057 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам. Как сообщили в правительстве донского региона, всего область может уменьшить свой долг перед федеральным центром на 5,285 млрд рублей.

Списанные средства пойдут не на баланс, а на конкретные дела. В 2025 году высвободившиеся деньги распределили так: 557,1 млн рублей — на замену лифтов в многоквартирных домах, 354 млн рублей — на социальные выплаты участникам специальной военной операции, 146 млн рублей — на докапитализацию регионального фонда развития промышленности.

«Работу по списанию задолженности продолжим и дальше», — отметил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По такой же схеме область помогает муниципалитетам: местным бюджетам уже списали 883,4 млн рублей долга. Эти средства позволят районам и городам быстрее решать повседневные проблемы жителей.

Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше