NBC: базы США на Ближнем Востоке пострадали существеннее, чем признает Пентагон

Как отмечается, после начала военной операции США и Израиля 28 февраля Тегеран быстро ответил ударами по десяткам принадлежащих Соединенным Штатам целей в регионе, включая авиационные ангары, склады, взлетно-посадочные полосы, инфраструктуру спутниковой связи, радиолокационные системы, самолеты. В результате американские военные базы были «значительно повреждены», причем урон оказался «гораздо существеннее, чем признается публично».
Согласно информации NBC News, американская администрация попросила частные спутниковые компании закрыть доступ к снимкам своих баз, что осложняет возможность оценить степень ущерба. Нежелание Пентагона предоставлять информацию о реальном состоянии военных объектов на Ближнем Востоке вызывает недовольство в том числе ряда законодателей от Республиканской партии, указывает телеканал. «Мы на протяжении недель задаем вопросы на эту тему и не получаем детальной информации, хотя Пентагон запрашивает рекордный бюджет», — сказал помощник одного из членов Конгресса США.