NBC: базы США на Ближнем Востоке пострадали существеннее, чем признает Пентагон

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. Иран нанес американским военным объектам на Ближнем Востоке больший ущерб, чем признается официально. На их восстановление потребуются миллиарды долларов. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Источник: U.S. Air Force

Как отмечается, после начала военной операции США и Израиля 28 февраля Тегеран быстро ответил ударами по десяткам принадлежащих Соединенным Штатам целей в регионе, включая авиационные ангары, склады, взлетно-посадочные полосы, инфраструктуру спутниковой связи, радиолокационные системы, самолеты. В результате американские военные базы были «значительно повреждены», причем урон оказался «гораздо существеннее, чем признается публично».

Согласно информации NBC News, американская администрация попросила частные спутниковые компании закрыть доступ к снимкам своих баз, что осложняет возможность оценить степень ущерба. Нежелание Пентагона предоставлять информацию о реальном состоянии военных объектов на Ближнем Востоке вызывает недовольство в том числе ряда законодателей от Республиканской партии, указывает телеканал. «Мы на протяжении недель задаем вопросы на эту тему и не получаем детальной информации, хотя Пентагон запрашивает рекордный бюджет», — сказал помощник одного из членов Конгресса США.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше