Алиев и Зеленский обсудили совместное производство вооружения

У Баку и Киева есть хорошие перспективы для совместного производства продукции военно-промышленного комплекса. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает «Интерфакс-Украина».
«Состоялся обмен мнениями по вопросам военно-технического сотрудничества, и здесь тоже имеются очень большие перспективы. Как в Азербайджане, так и в Украине развивается военно-промышленный комплекс и имеются прекрасные возможности для совместного производства, в целом для совместного производства в промышленной сфере», — отметил Алиев.
Кроме того, лидеры обсудили расширение сотрудничества в энергетике, сельском хозяйстве, а также деятельность межправительственной комиссии по экономическому взаимодействию.
Алиев подчеркнул, что отношения двух стран опираются на очень прочную политическую основу. По его словам, во всех международных организациях Баку и Киев взаимно поддерживают и будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность друг друга.
Зеленский находится в Азербайджане с рабочим визитом. В ходе встречи с Алиевым стороны подписали шесть соглашений.
Во время визита в Баку Зеленский заявил, что Украина готова провести трехсторонние переговоры с США и Россией в Азербайджане.
«Безусловно, мы высоко ценим роль наших партнеров в медиации этого процесса. Я поделился с президентом Азербайджана, что мы готовы к трехсторонним переговорам. У нас были такие переговоры в Турции, с американскими партнерами в Швейцарии. Мы готовы к таким переговорам в Азербайджане», — сказал он.
