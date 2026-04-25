Министр финансов Финляндии сообщила о проблемах с госбюджетом

Министр финансов Финляндии Риика Пурра заявила о сложной ситуации с государственным бюджетом страны, передает Yle.

Источник: РБК

«Состояние государственных финансов крайне сложное, а соотношение долга к ВВП приближается к 90%», — приводит издание слова министра.

Пурра добавила, что в Финляндии сегодня высокий уровень безработицы, «практически нулевой экономический рост и стареющее население».

Министр сделала это заявление на фоне плана властей Финляндии сократить €240 млрд расходов на соцобеспечение и здравоохранение.

По словам министра, политику управления финансами следует перенаправить на укрепление рыночных механизмов. Она подчеркнула, что в действительности вопрос заключается в том, «как мы можем реформировать общество и улучшить условия для роста, чтобы компании могли работать самостоятельно».

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».