Министр финансов Финляндии сообщила о проблемах с госбюджетом

Министр финансов Финляндии Риика Пурра заявила о сложной ситуации с государственным бюджетом страны, передает Yle.
«Состояние государственных финансов крайне сложное, а соотношение долга к ВВП приближается к 90%», — приводит издание слова министра.
Пурра добавила, что в Финляндии сегодня высокий уровень безработицы, «практически нулевой экономический рост и стареющее население».
Министр сделала это заявление на фоне плана властей Финляндии сократить €240 млрд расходов на соцобеспечение и здравоохранение.
По словам министра, политику управления финансами следует перенаправить на укрепление рыночных механизмов. Она подчеркнула, что в действительности вопрос заключается в том, «как мы можем реформировать общество и улучшить условия для роста, чтобы компании могли работать самостоятельно».
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».