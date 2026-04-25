Разводку Троицкого моста 25 апреля посвятят Владимиру Жириновскому

В Петербурге проходят памятные мероприятия в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского. 25 апреля политику могло исполниться 80 лет. Президент России подписал указ о праздновании этого юбилея.
— Жириновский навсегда вписан в историю страны. В переломное для России время он твердо отстаивал принципы защиты национальных интересов. Политик многократно посещал Петербург и оставил о себе добрую память, — сообщили в пресс-службе Смольного.
В мультимедийном парке «Россия — моя история» организовали интерактивную выставку. На цифровых панелях в городе появятся портреты Жириновского. Также в честь политика проведут торжественную разводку Троицкого моста.
Правительство Петербурга подчеркнуло, что наследие Владимира Жириновского продолжает жить в его идеях. Памятные мероприятия призваны напомнить петербуржцам о роли политика в истории страны.