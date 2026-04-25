Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разводку Троицкого моста 25 апреля посвятят Владимиру Жириновскому

25 апреля политику могло исполниться 80 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге проходят памятные мероприятия в честь основателя ЛДПР Владимира Жириновского. 25 апреля политику могло исполниться 80 лет. Президент России подписал указ о праздновании этого юбилея.

— Жириновский навсегда вписан в историю страны. В переломное для России время он твердо отстаивал принципы защиты национальных интересов. Политик многократно посещал Петербург и оставил о себе добрую память, — сообщили в пресс-службе Смольного.

В мультимедийном парке «Россия — моя история» организовали интерактивную выставку. На цифровых панелях в городе появятся портреты Жириновского. Также в честь политика проведут торжественную разводку Троицкого моста.

Правительство Петербурга подчеркнуло, что наследие Владимира Жириновского продолжает жить в его идеях. Памятные мероприятия призваны напомнить петербуржцам о роли политика в истории страны.

Узнать больше по теме
Владимир Жириновский: биография, личная жизнь, дата и причина смерти политика
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы, рекордсмен по числу участий в выборах президента РФ — биография Владимира Жириновского яркая и неоднозначная. Эмоциональная риторика и скандальные заявления сделали его одним из самых узнаваемых российских политиков, многие цитаты которого стали культовыми, а предсказания — сбылись.
Читать дальше