Посол РФ считает, что в российско-германских отношениях еще не все потеряно

«8 и 9 мая мы проводим все плановые мероприятия, и все они будут проведены, очень надеюсь, достойно и торжественно. Каких-либо ограничений мы пока не видим и не слышим», — сказал Нечаев журналистам в Торгау (федеральная земля Саксония), где прошли памятные мероприятия по случаю 81-летия встречи советских и американских войск на Эльбе.
Дипломат выразил благодарность немецкой общественности, «которая сегодня в столь многочисленном составе пришла к памятнику в Торгау». «Это говорит о том, что в наших двусторонних отношениях еще не все, как говорится, потеряно, потому что у нас в Германии много друзей, которые понимают и наши интересы, и наши озабоченности. Нас связывает общая добрая память о совместно прожитом, и я надеюсь, что это будет основой для нормализации перспектив», — констатировал посол РФ.
По его оценке, отношения с Саксонией у российской стороны в целом всегда развивались очень хорошо. «У нас и у Саксонии, и у Дрездена, и у Лейпцига, и у других городов много побратимов в Российской Федерации. И мы со своей стороны никакие побратимские партнерские связи не разрушали», — указал Нечаев. Они, по его словам, «были очень плотные, тесные, как, впрочем, и со всей Германией, с которой был создан уникальный комплекс двустороннего сотрудничества».