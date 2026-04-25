Экс-глава ЦРУ назвал три урока войны с Ираном

Война США с Ираном дала Вашингтону несколько важных уроков, которые могут помочь действующему президенту Дональду Трампу «спасти интересы Америки». Об этом написал в колонке для The New York Times (NYT) экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бёрнс.
Бёрнс возглавлял ЦРУ при президенте США Джо Байдене с марта 2021 года по январь 2025 года.
Первым уроком Бёрнс назвал вывод, что эффективное решение сложных внешнеполитических проблем требует времени и терпения.
«Этот урок не о фатализме или избегании трудных решений. Он о том, чего можно достичь с приемлемой ценой, не затрагивая другие приоритеты, как внешние, так и внутренние», — написал экс-глава ЦРУ.
В дипломатии, по его словам, редко удается достичь совершенства, «особенно при безжалостном, идеологически настроенном и укоренившемся режиме».
«Обезглавливание руководства может показаться привлекательным кратчайшим путем, но, как быстро обнаружила эта администрация [США] в Иране, это может быть иллюзией», — предупредил Бёрнс.
Логика бывшего американского президента Барака Обамы, по его словам, заключалась в стремлении вести с Ираном прямой диалог, чтобы «играть в долгосрочную игру», сдерживая ключевую исходящую о него угрозу — потенциальную возможность создания ядерного оружия. В этом контексте США занимались постепенным ослаблением других угроз, «одновременно поддерживая политические свободы иранского народа».
«Подобно своему предшественнику Джорджу Бушу-младшему, Обама тщательно изучил риски и вторичные и третичные последствия войны и пришел к выводу, что они значительно перевешивают вероятные выгоды», — подчеркнул Бёрнс.
Трамп же, воодушевленный ощущением успеха в июньской войне с Ираном 2025 года, а также операцией по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сделал «трагический выбор», считает экс-глава ЦРУ.
«В государственной политике нет возможности все переделать. Однако все еще существует небольшая вероятность решения наиболее острых угроз, которые Иран представляет для своих соседей, Соединенных Штатов и остального мира, если администрация сможет расставить приоритеты, сосредоточиться и преодолеть свою зависимость от быстрых решений», — написал он.
Второй урок — понимание, что ничто не заменит использования всех инструментов национальной безопасности США, продолжил бывший чиновник.
«В дипломатии без военного и экономического влияния далеко не продвинешься. Но одной лишь силой — без терпеливой, кропотливой дипломатии, подкрепленной качественной разведывательной информацией, которую политики воспринимают всерьез, — редко удается добиться успеха», — пишет Бёрнс.
Переговоры, по его словам — «не диктат», а всегда — сложный и затяжной процесс взаимных уступок, в котором важны экспертные знания и использование разных рычагов давления.
«У Соединенных Штатов есть сильные позиции, но для достижения прочного соглашения потребуется воображение, мобилизация союзников и партнеров, а также пристальное внимание к деталям, [предоставляемым] со стороны опытных и порой двуличных иранских переговорщиков. Если границы не будут четко обозначены и строго контролироваться, иранцы будут действовать вне их рамок. Мы не можем позволить себе действовать наугад», — предостерегает он.
Третий урок конфликта, важнейший по мнению Бёрнса, заключается в том, что «стрижка травы» — применение грубой силы для противодействия непосредственным угрозам без долгосрочного плана успеха — «лишь засеяла газон более широкими проблемами».
«Список длинный: иранский режим потрепан, но цел, во многих отношениях ослаблен, но еще более жесток и бескомпромиссен в своих инстинктах. Ормузский пролив, стратегический дар Ирана, теперь является более мощным источником влияния для Тегерана, чем когда-либо были его ядерная программа, баллистические ракеты или марионетки», — пишет бывший глава ЦРУ.
Кроме того, Соединенные Штаты подорвали доверие стран Персидского залива, которое у них было, а также своих европейских союзников. Также экономически пострадали партнеры Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе, они постепенно утрачивают доверие к США как к лидеру, сетует он.
Бёрнс также отметил рост доходов России от высоких мировых цен на энергоносители. «Си Цзиньпин, похоже, считает, что конфликт поднял Китай на более высокий стратегический уровень, поскольку Трамп готовится посетить Пекин в середине мая», — добавил он. По мнению экс-главы ЦРУ, текущая ситуация дает китайскому лидеру возможность добиться уступок в торговле, технологиях и в отношении Тайваня. Он также предупредил о долгосрочных последствиях для мировой экономики.