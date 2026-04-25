В McKinsey назвали, сколько понадобится на восстановление Украины

Киеву после завершения российско-украинского конфликта потребуется $770 млрд для восстановления страны, подсчитали аналитики международной консалтинговой компании McKinsey совместно с экспертами Всемирного банка.
Эту сумму потребуется вложить в течение десяти лет, что эквивалентно от 24 до 30% годового ВВП Украины, считают специалисты.
Первые пять лет после завершения конфликта в этом контексте станут критическим периодом: по оценке экспертов, за этот срок потребуется инвестировать около $360 млрд в укрепление промышленного и кадрового потенциала страны, а также повышение доверия инвесторов. Одной из ключевых целей будет предотвращение потенциальной затяжной экономической стагнации.
В течение следующих пяти лет, по оценке экспертов McKinsey и Всемирного банка, в восстановление Украины потребуется вложить еще $410 млрд.
Для успешного восстановления Украине необходимо сочетание двух ключевых факторов: наличие проектов, способных обеспечить банковское финансирование, и доступа к разным источникам получения средств. Одновременное решение обеих задач будет иметь ключевое значение для привлечения необходимых Украине инвестиций, полагают в McKinsey.
Затраты на восстановление Украины оцениваются по-разному: например, эстонский премьер Кристен Михал накануне заявил, что речь идет о сумме в €500 млрд ($586 млрд) за десять лет. Такую же сумму еще в феврале 2025 года называл бывший украинский премьер (ныне — министр обороны) Денис Шмыгаль. Похожие данные уже в конце августа 2025-го приводило американское издание The American Conservative (TAC) со ссылкой на отчет, подготовленный совместно Всемирным банком, Европейской комиссией, Организацией Объединенных Наций и правительством Украины.
Глава государства Владимир Зеленский в декабре сообщил, что Украина рассчитывает привлечь $800 млрд для восстановления после конфликта за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств и частных взносов.
